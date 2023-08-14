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Manavgat'ta orman yangını kontrol altına alındı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınına, 3 helikopter, 4 uçak, 7 arazöz ve 6 su tankeriyle havadan karadan müdahalede bulunuldu. Yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Yangın sonucu 1,5 hektar alan zarar gördü.

Manavgat'ta orman yangını

Manavgat'taki orman yangını kontrol altına alındı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınına, 3 helikopter, 4 uçak, 7 arazöz ve 6 su tankeriyle havadan karadan müdahalede bulunuldu.Yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Yangın sonucu 1,5 hektar alan zarar gördü.

Taşağıl Mahallesi Çaltepe'de saat 15.50'de orman yangını çıktı. Yangına, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 4 uçak, 7 arazöz ve 6 su tankeri ile müdahalede bulunuldu. Yaklaşık 1 saatlik yoğun söndürme çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Yangın sonucunda 1,5 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Manavgat Antalya Güncel Haberler

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