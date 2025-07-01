Manavgat'ta Orman Yangını: Ekipler Mücadele Ediyor

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Manavgat'ın Dolbazlar Mahallesi'ndeki ormanda saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Yoğun dumanın oluştuğu bölgede yangını söndürmek için havadan ve karadan çalışma başlatıldı. Antalya'da ve çevre ilçelerden de söndürme çalışmalarına destek amacıyla ekip takviyesi yapıldı.