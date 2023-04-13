Manavgat'ta öğrenciler fidan dikip, deniz kaplumbağalarını inceledi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Boğaz Sahili'nde fidan diken öğrenciler, deniz kaplumbağaları hakkında bilgilendirildi.

İlçedeki bir okuldaki öğrenciler, Boğaz Sahili'nde Deniz Kaplumbağaları, Akdeniz Fokları, Kum Zambakları Kıyı Koruma Derneği (DEKAFOK) ve Manavgat Orman İşletme Müdürlüğünce organize edilen etkinliğe katıldı.

Etkinlikte öğrenciler hem belirlenen alana fidan dikti hem de deniz kaplumbağaları hakkında bilgi aldı.

DEKAFOK Temsilcisi Seher Akyol, çocuklarla fidan dikerek geleceğe yatırım yaptıklarını kaydetti.

Ayda yaklaşık 3 bin öğrenciye çevre bilincini, doğada her canlının yaşama hakkının olduğunu anlattıkları bir ders programı gerçekleştirdiklerini belirten Akyol, "Amacımız doğal mirasların korunması ve yaşatılması. Boğaz Sahili'nde 2300 metrelik alanı yapılaşmadan tüm canlıların birlikte yaşayabilecekleri bir alan oluşturmaya çalışıyoruz." dedi.