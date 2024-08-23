Manavgat'ta müebbet hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Manavgat'ta hakkında kesinleşmiş müebbet hapis cezası bulunan bir hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Operasyon sonucunda gözaltına alınan hükümlü, adli makamlara sevk edildikten sonra cezaevine teslim edildi.
Manavgat'ta hakkında kesinleşmiş müebbet hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, Manavgat Jandarma Suç Araştırma Timleri ve asayiş ekiplerince, çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda, A.A'nın, "kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezasıyla arandığı belirlendi.
Operasyonla gözaltına alınan hükümlü, sevk edildiği adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.