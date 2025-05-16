Manavgat'ta Motosiklet Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Manavgat'ta Motosiklet Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde servis minibüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü 24 yaşındaki Serhat Ertaş hayatını kaybetti, yanındaki E.B. yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde servis minibüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü Serhat Ertaş (24) hayatını kaybetti, E.B. (28) adlı kadın ise yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.Manavgat'ın Aşağıpazarcı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde dün saat 18.30 sıralarında Serhat Ertaş idaresindeki 07 HKA 16 plakalı motosiklet ile Muhsin Hayran'ın kullandığı 07 C 74654 plakalı servis minibüsü çarpıştı. Motosiklet sürücüsü Ertaş ile yanındaki E.B. metrelerce savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan Serhat Ertaş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. E.B'nin ise hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber- Kamera: Ömer KARÇA/MANAVGAT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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