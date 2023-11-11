Manavgat'ta Motosiklet Kazası: Yaralı Var
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinden geçen yayalara yol vermek için duran otomobile, motosikletin arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinden geçen yayalara yol vermek için duran otomobile, motosikletin arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, Aşağı Pazarcı Mahallesi İbrahim Sözen Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bülent K'nin kullandığı 07 BIP 487 plakalı motosiklet, yaya geçidine geldiğinde, yaya geçidinden geçmekte olan yayalara yol vermek amacıyla duran Şaban Gürz'ün kullandığı 07 ABK 677 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Bülent K., 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. - ANTALYA