Manavgat'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Manavgat'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Antalya'nın Manavgat ilçesinde refüjdeki aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü Yusuf Tekatlı, hastanede yaşamını yitirdi. Kontrolden çıkan motosikletin kazası sonrası sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde refüjdeki aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Yusuf Tekatlı'nın (41) kullandığı 07 BPZ 678 plakalı motosiklet, Titreyengöl Caddesi'nde kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Mustafa Karabıyık - Güncel
