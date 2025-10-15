Manavgat'ta Motosiklet Kazası: Panelvan Sürücüsü Kaçtı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde panelvan ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kazanın ardından yaralıyı kontrol eden panelvan sürücüsü kalabalığın toplanmasının ardından olay yerinden kaçtı.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Yukarı Hisar Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde meydana geldi. Manavgat Devlet Hastanesi'nden Yapay Şelale istikametine giden Diyar S. idaresindeki 07 BJZ 587 plakalı motosiklet, apartman park yerinden çıkarak kontrolsüz kavşağa giren 07 JY 045 plakalı panelvanla çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Diyar S. yaralandı. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri kaza yerine sevk edildi. Sağlık ekibi ilk müdahalenin ardından yaralı Diyar S.'yi hastaneye götürdü.

ÖNCE KONTROL ETTİ SONRA KAÇTI

Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, görüntüde panelvanın apartmanın park alanından çıktığı ve kontrolsüz kavşağa girerken motosikletin panelvanın yan tarafına çarptığı görüldü. Kazanın hemen ardından araçtan inen panelvan sürücüsünün yerde yatan motosiklet sürücüsü Diyar S.'yi kontrol ettiği, çevredeki vatandaşların toplanmasıyla birlikte aracına binerek bir süre sonra kaza yerinden ayrıldığı kamera görüntülerine yansıdı. Polis kaza sonrası kaçan panelvan sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

HABER-KAMERA: Ömer KARÇA/MANAVGAT (Antalya),