Haberler

Manavgat'ta Motosiklet Kazası: Panelvan Sürücüsü Kaçtı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada, panelvan ile motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü yaralanırken, panelvan sürücüsü olay yerini terk etti. Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde panelvan ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kazanın ardından yaralıyı kontrol eden panelvan sürücüsü kalabalığın toplanmasının ardından olay yerinden kaçtı.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Yukarı Hisar Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde meydana geldi. Manavgat Devlet Hastanesi'nden Yapay Şelale istikametine giden Diyar S. idaresindeki 07 BJZ 587 plakalı motosiklet, apartman park yerinden çıkarak kontrolsüz kavşağa giren 07 JY 045 plakalı panelvanla çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Diyar S. yaralandı. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri kaza yerine sevk edildi. Sağlık ekibi ilk müdahalenin ardından yaralı Diyar S.'yi hastaneye götürdü.

ÖNCE KONTROL ETTİ SONRA KAÇTI

Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, görüntüde panelvanın apartmanın park alanından çıktığı ve kontrolsüz kavşağa girerken motosikletin panelvanın yan tarafına çarptığı görüldü. Kazanın hemen ardından araçtan inen panelvan sürücüsünün yerde yatan motosiklet sürücüsü Diyar S.'yi kontrol ettiği, çevredeki vatandaşların toplanmasıyla birlikte aracına binerek bir süre sonra kaza yerinden ayrıldığı kamera görüntülerine yansıdı. Polis kaza sonrası kaçan panelvan sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

HABER-KAMERA: Ömer KARÇA/MANAVGAT (Antalya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İsrail bugün Refah Sınır Kapısı'nı açıyor! Gazze'ye 600 yardım kamyonu girecek

Beklenen gün geldi çattı! Bu kapının açılması an meselesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunanistan'a kaçarken yakalanan Ünsal Ban bu kez kaçtı

Yurt dışı yasağıyla serbest bırakılan Ünsal Ban kaçtı
Petrol fiyatı düştü, akaryakıta indirim göründü

Araç sahipleri dikkat! İndirim geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.