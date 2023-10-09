Manavgat'ta Motosiklet Kazası: Bir Kişi Yaralandı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza; Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesi Sorgun Bulvarı üzerinde meydana geldi. Hatice Ö.'nün kullandığı 07 AYM 393 plakalı motosiklet, İbrahim Sözen Gençlik Merkezi önündeki kavşakta, aynı istikamette yolun sağ şeridinde ilerleyen Medeni N. idaresindeki 07 LBG 08 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel