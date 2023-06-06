Manavgat'ta Minibüsün Arkasındaki Tekne Yola Düştü
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde minibüsün arkasındaki römorkunun üzerindeki tekne, mekanizmasının boşa çıkması sonucu yola düştü. Teknenin düşmesi nedeniyle araç trafiğine kapatılan yol, çekicinin gelerek tekneyi yeniden römorkun üzerine alması sonucu açıldı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde minibüsün arkasındaki römorkunun üzerindeki tekne, mekanizmasının boşa çıkması sonucu yola düştü. Teknenin düşmesi nedeniyle araç trafiğine kapatılan yol, çekicinin gelerek tekneyi yeniden römorkun üzerine alması sonucu açıldı.
Kaza, Örnek Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Külliye Camii istikametinden Manavgat Irmağı istikametine gitmekte olan minibüsün arkasında bulunan römorkunun üzerindeki tekne, mekanizmasının boşa çıkması nedeniyle yol ortasına düştü. Teknenin düşmesi nedeniyle Yunus Emre Caddesi'nde yol araç trafiğine kapatılırken, çekicinin gelerek tekneyi bulunduğu yerden kaldırarak römorkun üzerine alması sonucunda yol yeniden araç trafiğine açıldı. - ANTALYA