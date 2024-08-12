Manavgat'ta minibüs yangını
Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki minibüsün içinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki minibüs yandı.
Çenger Mahallesi D400 kara yolunda seyir halindeki vip minibüsün içinde başlayan yangın kısa sürede aracı sardı.
Sürücünün yangın sırasında minibüsü kenara çekerek yardım istemesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında minibüs kullanılamaz hale geldi.
Yangının, aracın elektrik tesisatından çıkmış olabileceği belirtildi.