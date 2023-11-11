Manavgat'ta Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında 1500 fidan dikildi

2021 yılında Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınının yaşandığı Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında 1500 fidan dikildi, vatandaşlara 16 bin defne fidesi dağıtıldı.

Ormanları korumak ve sürdürülebilir şekilde yönetmek amacıyla 6 Kasım 2019 yılında cumhurbaşkanlığı genelgesiyle kutlanmaya başlanan 'Milli Ağaçlandırma Günü' etkinlikleri kapsamında Manavgat'ta fidan dikim töreni düzenlendi. Törene Manavgat Kaymakamı Adil Karataş, kamu kurum ve kuruluşlarının amir ve müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. 28 Temmuz-07 Ağustos 2021 tarihlerinde Manavgat'ta yaşanan Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangınında etkilenen bölgelerden Dikmen Mahallesi'nde 1500 fidan toprakla buluştu. Ayrıca 16 bin defne fidesi vatandaşlara dağıtıldı.

YANAN ORMAN ARAZİSİ TAMAMEN AĞAÇLANDIRILDI

Manavgat Kaymakamı Adil Karataş, Manavgat'ın da dahil olduğu Antalya'nın 3 ilçesinde yaşanan orman yangını felaketinde 60 bin hektar orman arazinin zarar gördüğünü hatırlattı. Karataş, "Bunun 40 bin hektarı maalesef Manavgat'ta yandı. Yapılan çalışmalarla yanan alanların tamamı ağaçlandırılmış olup, meyvesini daha yeni yeni görüyoruz. Esas meyvesini de 6-7 yıl sonra o çıplak kalan dağlar orman olduğunda göreceğiz" dedi.TÖrende Kaymakam Karataş, öğrencilerle fidan dikerek, can suyu verdi. (DHA)