Manavgat'ta Midibüs Kazası: Sürücü Kalp Krizi Geçirmiş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kazada yaşamını yitiren midibüs sürücüsü Nuri Okudan'ın geçtiğimiz yıl kalp krizi geçirdiği ve kalp rahatsızlığının olduğu bildirildi. Öte yandan midibüsün park halindeki tıra çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Manavgat ilçesi Ilıca Mahallesi'nde yaşandı. Alanya'daki otellerden almış olduğu 33 Rus uyruklu turisti havalimanına götürmekte olan Nuri Okudan idaresindeki 07 BIC 869 plakalı tur midibüsü yolun dışında park halindeki 07 GDK 46 çekici plaka, 07 AZK 83 dorse plakalı tıra arkadan çarptı. Midibüs sürücüsü Nuri Okudan hayatını kaybederken, Rus uyruklu 5 turist yaralı olarak Manavgat'taki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yara almadan kurtulan turistler, olay yerine çağrılan başka araçlarla yollarına devam etti.

Kazanın ardından Nuri Okudan'ın olay yerine gelen yakınları geçtiğimiz yıl kalp krizi geçirdiğini ve tedavi gördüğünü, doktorların araç kullanmasında bir engel görmemesi nedeniyle mesleğine devam ettiğini dile getirdi. Diğer taraftan tur midibüsünün arkadan çarptığı tırın sürücüsünün akaryakıt istasyonunda olduğu belirlenirken, araç içerisinde bulunan şoförün eşi ve çocuğunun kazadan bir süre sonra çarpmanın etkisiyle rahatsızlandığı ve ambulansla hastaneye kaldırıldığı bildirildi. - ANTALYA