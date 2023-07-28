Manavgat'ta Mezarlık Yangını Kontrol Altına Alındı

Manavgat'ta bulunan Tilkiler Mezarlığı'nda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının kaynak makinesinden çıktığı ve ihmalden kaynaklandığı belirtildi. Olayla ilgili 1 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Manavgat'ta bir mezarlıkta çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucunda daha fazla yayılmadan söndürüldü. Yangının ihmalden kaynaklandığı bildirilirken, 1 kişi hakkında ise yasal işlem yapıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Tilkiler Mezarlığı'nda, kaynak çalışması sırasında yangın çıktı. Yapılan ihbar, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı, Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı ekipleri harekete geçirdi. Ekiplerin kısa sürede müdahalesi sonucunda mezarlıktaki yangın yayılmadan söndürüldü. Yangının, mezarlığa önlem alınmadan gölgelik yapılması sırasında kaynak makinesinden çıktığı belirlenirken, 1 kişi hakkında ihmal ve dikkatsizlikten dolayı yasal işlem yapıldığı bildirildi. - ANTALYA