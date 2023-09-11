Manavgat'ta Kırmızı Işık İhlaliyle Meydana Gelen Trafik Kazasında 3 Kişi Yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kavşakta kırmızı ışık ihlali sonucucu iki otomobilin çarpışmasıyla yaşanan trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kavşakta kırmızı ışık ihlali sonucucu iki otomobilin çarpışmasıyla yaşanan trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, D-400 Karayolu Aşağı Işıklar kavşağında meydana geldi. Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Ertuğrul Arif Andariman'ın kullandığı 60 NK 737 plakalı otomobil ile Aşağı Işıklar istikametinden D-400 Karayoluna çıkmakta olan Mehmet Salih Akbaş'ın kullandığı 72 ABN 463 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı.

Kırımızı ışık ihlali sonucu meydana gelen trafik kazasında 72 ABN 463 plakalı araçta yolcu olarak bulunan İrfan Utanç, Halil Gölçe ve 60 NK 737 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Gürsel Andariman yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA