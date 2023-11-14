Manavgat'ta kırmızı ışık ihlali kaza yaralıları

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan otomobil ile tur minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada Polonya uyruklu 2 turist ile otomobil sürücüsü yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan otomobil ile tur minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada Polonya uyruklu 2 turist ile otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza; Manavgat-Alanya D-400 Karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Manavgat istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Muzaffer Urşan'ın kullandığı 07 ABD 650 plakalı tur minibü, Ulualan mevkiinden Aşağı Işıklar kavşağına çıkan Fikret Dursun'un kullandığı 68 ACJ 627 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, tur minibüsünde bulunan Agnıeszka Darıa Mlynczak ve Jasbınder Sıdhn isimli Polonya uyruklu turistler ile otomobil sürücüsü Fikret Dursun yaralandı. Polonyalı turistler, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, otomobil sürücüsü olay yerinde yapılan müdahaleden sonra hastaneye gitmeyi kabul etmedi.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Kazanın ardından her iki araç sürücüsü de kendisinin yeşilde, diğer aracın kırmızı ışıkta geçtiğini iddia etti. Kaza anı saniye saniyesine güvenlik kamerasına yansırken, tali yoldan ana yola çıkan otomobilin kırmızı ışık ihlali yaptığı, çarpmanın şiddetiyle tur minibüsünün trafik tabelasını yıkarak refüje çıktığı görüldü.

Yağ dökülen yola toprak atıldı

Kaza sırasında yol ortasında kalan otomobilden yola yağ döküldü. Trafik ekipleri yolun kayganlaşması nedeniyle trafik akışını tek şeritten kontrollü sağlarken, yoldan geçen toprak yüklü kamyondan yola toprak dökmesini istediler. Kamyondan yola dökülen toprağı trafik polisleri kürekle yola sererek yağın diğer araçlar için tehlike oluşturmasını önlemeye çalıştı. Bu sırada gelen bir iş makinesi yardımıyla yola serilen toprak yoldan kenara çekildikten sonra yol trafiğe açıldı. - ANTALYA