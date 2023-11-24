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Manavgat'ta kaza: Otomobil bariyerlere çarptı, sürücü ağır yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil bariyerlere çarptıktan sonra sürücüsünün üzerine fırlayarak ağır yaralanmasına neden oldu. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunuyor.