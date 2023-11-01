Manavgat'ta kaza: 4 kişi yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bariyerlere çarparak hurdaya dönen otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından otomobilden çıkarılan yaralılar aracın yol artasında olması ve yolun kapanması nedeniyle oturup ambulans bekledi.

Kaza; Alanya-Antalya D-400 Karayolu'nda meydana geldi. Alanya istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki Ali Özgül'ün kullandığı 07 ST 004 plakalı otomobil, Manavgat Çevreyolu Sanayi köprülü kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Ali Özgül ile otomobilde yolcu olarak bulunan Halim Mühendisoğlu, Mehmet Mavigök ve Fatma Künarlıoğlu yaralandı.

Kazada hurdaya dönen aracın yol ortasında kalması nedeniyle köprülü kavşakta uzun araç kuyruğu oluşurken, ambulans olay yerine ulaşmakta zorlandı. Araçtan çıkarılan yaralılar, yolun kapalı olması nedeniyle ambulansın gelmesini yol kenarında oturarak bekledi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Aracın yoldan kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik akışı normale döndü. - ANTALYA