Manavgat'ta Kaza: 1 Yaralı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari aracın otomobile yandan çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari aracın otomobile yandan çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaza; Bahçelievler Mahallesi 5039 sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Cumartesi Pazarı istikametine seyir halindeki Emrah Karayel'in kullandığı 06 DZ 1944 plakalı otomobile, 5040 sokaktan 5039 sokağa çıkmakta olan Emine Yıldız'ın kullandığı 07 ATL 521 plakalı hafif ticari araç yandan çarptı.
Kazada, çarpmanın şiddetiyle kaldırıma çıkan hafif ticari araç sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel