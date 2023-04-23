MANAVGAT'TA KAZA: 1 YARALI

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde otomobilin refüjdeki palmiye ağacına çarpmasıyla meydana gelen trafik kazasında sürücü İlhan Öktem yaralandı.

Manavgat'ın Side Mahallesi turizm yolunda bugün saat 12: 30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, İlham Öktem'in kullandığı 07 AYB 738 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüjde bulunan palmiye ağacına çarptı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü İlhan Öktem, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi tarafından çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak hastaneye götürülen sürücünün durumunun kritik olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)