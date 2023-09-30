Manavgat'ta Kayıp Adamın Cansız Bedeni Uçurumda Bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ailesinin gün içinde kayıp başvurusunda bulunduğu 65 yaşındaki adamın cansız bedeni, yaklaşık 40 metrelik uçurumdan yuvarlanan araçta bulundu. Yaşlı adamın ölümü, kendisini aramaya çıkan tanıdıklarının yol kenarındaki çimlerin ezildiğini görüp uçurumdan aşağı inmeleriyle ortaya çıktı. Cenaze ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla yukarı çıkartılabildi.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat'a gelmek üzere otomobiliyle Karavca Mahallesinden yola çıkan 65 yaşındaki Yaşar Tınaz'dan haber alamayan ailesi Jandarmaya giderek kayıp başvurusunda bulundu. Gün boyunca yapılan aramalardan sonuç alınamazken acı haber gece 23.30 sıralarında geldi. Karavca Mahallesinden aramaya çıkan vatandaşlar, yol kenarındaki bitkilerin ezilmiş üzerinden araç geçmiş olduğunu görünce göl kıyısına indiler. Vatandaşlar, yoldan yaklaşık 40-50 metre aşağıda Yaşar Tınaz'ın otomobilin ters dönmüş olarak bulurken, araçtan fırlayan Yaşar Tınaz'ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma ekibi, Manavgat ilçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ve Olay Yeri İnceleme ekibi sevk edildi. Yaşar Tınaz'ın cansız bedeni Olay Yeri İnceleme ekibi ve Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından İtfaiye ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıcıdan sarkıtılan halata sedye bağlanarak yukarı çıkarıldı. Yaşar Tınaz'ın cenazesi önce Manavgat Devlet Hastanesi morguna oradan da Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - ANTALYA