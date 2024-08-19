Manavgat'ta Kanyonda Yaralanan Tatilci Ambulans Helikopterle Hastaneye Götürüldü
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, kanyonda düşerek yaralanan tatilci, ambulans helikopterle hastaneye götürüldü.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, kanyonda düşerek yaralanan tatilci, ambulans helikopterle hastaneye götürüldü.
Beşkonak mevkisindeki Köprülü Kanyon Milli Parkı'na giden V.S. kayadan düşerek yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Bulunduğu kanyondan sedyeyle taşınan yaralı için Sağlık Bakanlığından ambulans helikopter talep edildi. Bölgedeki kara yolunda tedbir alınarak, ambulans helikopterin yola inmesi sağlandı.
Yaralı, ambulans helikopterle Antalya Şehir Hastanesi'ne gönderildi.