Manavgat'ta Kamyonetlerin Çarpışması Sonucu 2 Kişi Yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada 2 kamyonet çarpıştı ve biri sulama kanalına uçtu. Kazada 2 kişi yaralanırken, yaşlı kadın tepki gösterdi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralanırken, kamyonetlerden bir tanesi sulama kanalına uçtu. Kamyonetten çıkarılan Şehri Emer isimli yaşlı kadın ise dizini dövüp "Neden ettin bunu bana" diyerek tepki gösterdi.

Kaza; Aşağı Işıklar Mahallesi Sol Sahil Sulama Birliği önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; D-400 Karayolu istikametine gitmekte olan Mehmet İngöz'ün kullandığı 07 JG 599 plakalı kamyonet ile Sanayi istikametine gitmekte olan Ali Emer'in kullandığı 07 LJ 106 plakalı kamyonet çarpıştı.

Çarpmanın şiddetiyle Ali Emer'in kullandığı 07 LJ 106 plakalı kamyonet sulama kanalına uçarken, kazada 2 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ve Jandarma Trafik ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 07 JG 599 plakalı kamyonet sürücüsü Mehmet İngöz ve diğer kamyonette yolcu olarak bulunan Şehri Emer (79), sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşlı kadının bu sırada dizini döverek, "Neden ettin bunu bana" demesi dikkatlerden kaçmazken, ambulansa da besmele çekerek bindi. - ANTALYA