Manavgat'ta kaçakçılık operasyonu: 3 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı. Operasyonda bir depoda yapılan aramada, çok sayıda kaçak sigara ve diğer malzemeler ele geçirildi.