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Manavgat'ta Kaçakçı Operasyonu: 2 Gözaltı

Manavgat'ta Kaçakçı Operasyonu: 2 Gözaltı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen operasyonda, bir markette kaçak tütün ve mamulleri satıldığı ihbarı üzerine yapılan baskında, 407 paket sigara, 311 elektronik sigara ve 503 gümrük kaçağı elektronik eşya ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede bir markette kaçak tütün ve mamullerinin satıldığı ihbarı üzerine ekipler tarafından çalışma yapıldı.

Belirlenen iş yerine yapılan baskında, 407 paket bandrolsüz sigara, 311 elektronik sigara, 406 ısıtılmış tütün, 50 gram kıyılmış tütün ve 503 gümrük kaçağı elektronik eşya ele geçirildi.

Operasyonda iş yeri sahipleri S.Ç. ve M.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel

Kaçakçılık Manavgat antalya 3-sayfa Ekonomi Güncel Hukuk

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