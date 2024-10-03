Manavgat'ta Kaçakçı Operasyonu: 2 Gözaltı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede bir markette kaçak tütün ve mamullerinin satıldığı ihbarı üzerine ekipler tarafından çalışma yapıldı.

Belirlenen iş yerine yapılan baskında, 407 paket bandrolsüz sigara, 311 elektronik sigara, 406 ısıtılmış tütün, 50 gram kıyılmış tütün ve 503 gümrük kaçağı elektronik eşya ele geçirildi.

Operasyonda iş yeri sahipleri S.Ç. ve M.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.