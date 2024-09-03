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Manavgat'ta kaçak tütün operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde yapılan bir ihbar üzerine gerçekleştirilen operasyonda, kaçak sigara ve tütün satışı yapılan iş yerlerinde 228 ısıtılmış tütün, 290 elektronik sigara, 180 paket bandrolsüz tütün, 850 puro ve sigara ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaçak tütün operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir işletmede kaçak sigara ve tütün satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma yaptı.

Belirlenen iş yerlerine düzenlenen operasyonda, 228 ısıtılmış tütün, gümrük kaçağı 290 elektronik sigara, 180 paket bandrolsüz tütün, 850 puro ve sigara ele geçirildi.

Operasyonda, M.A. ve S.A. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Kaçakçılık Operasyon Güvenlik Manavgat antalya Güncel Suç

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