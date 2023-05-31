Manavgat'ta Kaçak Sigara ve Tütün Operasyonu: 2 Gözaltı

Antalya İl Jandarma ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda; kaçak sigara, elektronik sigara, elektronik sigara kiti, tütün ve elektronik sigara likiti ele geçirildi. Olayla ilgili olarak yakalanan 2 şüphelinin gözaltına alındığı, yasal işlemlerin devam ettiği bildirildi.

Antalya İl Jandarma ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda; kaçak sigara, elektronik sigara, elektronik sigara kiti, tütün ve elektronik sigara likiti ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, Manavgat'ta 2 şüphelinin "yurda sokulması yasak elektronik sigara ve gümrük kaçağı sigara ticareti" yaptıklarının tespit edilmesi üzerine şahıslara ait dükkan ve ikametlerde arama yapıldı.

Yapılan aramalarda; bin 786 paket değişik markalarda kaçak sigara, 379 adet elektronik sigara, 615 adet elektronik sigara kiti, 465 paket tütün ve 151 şişe elektronik sigara likiti ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak yakalanan 2 şüphelinin gözaltına alındığı, yasal işlemlerin devam ettiği bildirildi. - ANTALYA