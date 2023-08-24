Manavgat'ta Kaçak Sigara Operasyonu: 410 kg Tütün ve 313 Bin Bandrolsüz Makaron Ele Geçirildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde polisin gerçekleştirdiği kaçak sigara operasyonunda, 410 kg kıyılmış tütün ve 313 bin bandrolsüz tütün ile doldurulmuş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde polisin gerçekleştirdiği kaçak sigara operasyonunda, 410 kg kıyılmış tütün ve 313 bin bandrolsüz tütün ile doldurulmuş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Manavgat KOM Büro Amirliği ekipleri, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık faaliyetlerine yönelik Manavgat ilçesindeki bir depoya operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 313 bin adet bandrolsüz ve doldurulmuş makaron, 410 kg kıyılmış tütün, 354 kesilmiş TAPDK bandrolü, 4 sigara sarma makinası, 3 hava kompresörü, regülatör ve kurutma makinesi ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 3 şahıs hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" çerçevesinde işlem yapıldı. - ANTALYA