Manavgat'ta kaçak kazı yaptığı iddiasıyla 2 kişi yakalandı
AA - Gülsem Adam - Güncel
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Manavgat ilçesinde sit alanında kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Manavgat ilçesinde sit alanında kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sit alanında kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerin kaçak kazı yapan kişilere yönelik düzenlediği operasyonda H.Ö. ve Y.A. gözaltına alındı.
AA / Gülsem Adam - Güncel