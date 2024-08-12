Manavgat'ta iskele devrildi, yolcu minibüsünde hasar oluştu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, bir binanın tadilatı nedeniyle kurulan iskelenin devrilmesi sonucu yolcu minibüsünde hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Antalya Caddesi'nde bulunan ve tadilat nedeniyle bir süredir kapalı olan bankanın önündeki iskele, yola ve kaldırıma devrildi.

Demirlerden bazıları durakta yolcu indiren minibüsün üzerine düştü.

Minibüste hasar oluşurken yol, araç ve yaya trafiğine kapatıldı. İskele demirlerinin kaldırılmasının ardından yol yeniden açıldı.

İskelenin rüzgar nedeniyle devrildiği belirtildi.