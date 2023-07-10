Manavgat'ta İnşaat Yangını

Antalya'nın Manavgat ilçesinde inşaatı devam eden bir binanın yan tarafında bulunan yapı malzemeleri yangında kül oldu. Yangın, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde inşaatı devam eden bir binanın yan tarafında bulunan yapı malzemeleri yandı.

Dün saat 20: 00 sıralarında Ilıca Mahallesi Kumköy Turizm Merkezi'nde Denizkent Sitesi yakınlarında yeni yapılan bir bina inşaatında bulunan yapı malzemeleri, henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında kül oldu. Alevler inşaatın yanında bulunan tarlaya da sıçradı. Vatandaşların haber vermesi ile Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangını kısa sürede söndürdü. Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)