Haberler

Manavgat'ta Hayır Çarşısı Geliri Gazze İçin Bağışlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manavgat Kudüs Platformu tarafından düzenlenen hayır çarşısında toplanan gelir, Gazze halkına destek için dernek ve vakıflara bağışlandı. Etkinlikte, hayırseverler tarafından satılan el işleri ve yiyeceklerle elde edilen gelir, Gazze'deki projelerde kullanılmak üzere aktarıldı.

Manavgat Kudüs Platformu tarafından düzenlenen hayır çarşısı etkinliğinde elde edilen gelir, Gazze halkı yararına projeler yürüten dernek ve vakıflara bağışlandı.

Antalya İHH'dan yapılan açıklamaya göre, 1-2 Kasım tarihinde Manavgat Cumhuriyet Meydanında hayır çarşısı etkinliği düzenlendi. Hayırseverler tarafından hazırlanan stantlardaki el işleri ve yiyecekler Gazze halkının yaralarını sarmak için satıldı.

İki günde elde edilen gelir, bileşen dernek ve vakıflara Gazze'deki projelerinde değerlendirmeleri için eşit olarak bağışlandı.

İHH Manavgat Temsilciliği tarafından platformun organizasyonundan elde edilen gelir, sıcak yemek, ekmek dağıtımı ve tekerlekli sandalye olarak projelere aktarıldı.

Kaynak: AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Güncel
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur

DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İçişleri'nin Mansur Yavaş kararına Özgür Özel'den ilk tepki

İçişleri'nin Mansur Yavaş kararına Özgür Özel'den ilk tepki
9 gündür aranıyordu; arazide ölü bulundu

9 gündür aranıyordu; arazide ölü bulundu
Kadro dışı kalan Cenk Tosun'a büyük şok

Kadro dışı kalan Cenk'e büyük şok
Torreira'nın kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu

Kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu
İçişleri'nin Mansur Yavaş kararına Özgür Özel'den ilk tepki

İçişleri'nin Mansur Yavaş kararına Özgür Özel'den ilk tepki
Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
Fenerbahçe'ye Merih Demiral transferinde şok engel

Fenerbahçe'ye Merih transferinde şok engel
Bakan Bolat tarih verdi: Esnafa faiz indirimi geliyor

Bakan Bolat tarih verdi: Esnafa faiz indirimi geliyor
AK Partili Suna Kepolu Ataman'dan olay sözler: CHP atalarımızı idam etti

Canlı yayında olay sözler: CHP atalarımızı idam etti
Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor! Personele 3 milyon dolar ödenecek

Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı, Mansur Yavaş hakkında kararını verdi
Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor

Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor
'Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin' diyerek CHP'den istifa etti

"Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin" diyerek istifa etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.