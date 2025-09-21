Manavgat'ta Hafif Ticari Araç Takla Attı: 2 Yaralı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari aracın takla atması sonucu sürücü ve bir yolcu yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Sorgun Mahallesi Titreyengöl mevkisinde Ş.L.Y. idaresindeki 07 AST 488 plakalı hafif ticari araç, orta refüjdeki ağaca çarparak takla attı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan H.Y. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Mustafa Taş - Güncel