Manavgat'ta Hafif Ticari Araç Takla Attı: 2 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari aracın takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Sorgun Mahallesi Titreyengöl mevkisinde Ş.L.Y. idaresindeki 07 AST 488 plakalı hafif ticari araç, orta refüjdeki ağaca çarparak takla attı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan H.Y. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.