Manavgat'ta Hafif Ticari Araç ile Kamyonet Çarpıştı: 3 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada, hafif ticari araç ile kapalı kasa kamyonet çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari aracın kapalı kasa kamyonete çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza; Zübeyde Hanım Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, çevre yolu istikametine gitmekte olan Mustafa Yusuf İrenci'nin kullandığı 07 BGG 980 plakalı kapalı kasa kamyonete, Yunus Emre Caddesi istikametine gitmekte olan Ferhat Altın'ın kullandığı 07 NIU 14 plakalı hafif ticari araç yandan çarptı.

Kazada yaralanan Sara Tuana Erdoğan, Hüseyin Yüğrük ve Fırat Altın 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. - ANTALYA