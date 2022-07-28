Manavgat'ta gümrük kaçağı sigara ele geçirdi Antalya'nın Manavgat ilçesindeki kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı. Antalya'nın Manavgat ilçesindeki kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi ve Selimiye Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Side Mahallesi'nde H.D'nin işlettiği markete operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 40 paket çeşitli markalarda gümrük kaçağı sigara, 98 tek kullanımlık elektronik sigara ve 68 paket ısıtılarak içilen sigara kiti ele geçirildi. Gözaltına alınan H.D. hakkında adli işlem yapıldı. Güncel AA / Fatih Hepokur Manavgat Antalya Güncel Haberler

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