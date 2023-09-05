Manavgat'ta genç kıza çarpan araç faciası: 1 ölü, 3 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari aracın yaya geçidinden geçen genç kıza çarpması sonucu meydana gelen kazada genç kız yaşamını yitirirken 3 kişi yaralandı. Olay yerine koşan arkadaşları ise gözyaşlarını tutamadı.

19 yaşındaki Nagihan yaya geçidinde can verdi, olay yerine koşan arkadaşları gözyaşlarına boğuldu

Genç kızı 70 metre sürükleyen hafif ticari araç, karşı şeritten gelen yolcu otobüsüne çarparak durabildi

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari aracın yaya geçidinden geçen genç kıza çarpması sonucu meydana gelen kazada genç kız yaşamını yitirirken 3 kişi yaralandı. Genç kıza çarparak yaklaşık 70 metre sürüklenmesine neden olan hafif ticari araç, refüjden karşı şeride geçerek, karşı şeritten gelen yolcu otobüsüne çarparak durabildi. Olay yerine koşan arkadaşları ise gözyaşlarını tutamadı.

Kaza; Alanya-Manavgat D-400 Karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Ahmet Kuytu'nun kullandığı 27 ACK 965 plakalı hafif ticari araç, Kızılot Mahallesi Mısırlar mevkiinde yaya geçidinden geçmekte olan 19 yaşındaki Nagihan Yeni'ye çarptı.

70 metre sürükledi

Hafif ticari aracın çarptıktan sonra yaklaşık 70 metre ileri sürüklediği genç kız olay yerinde yaşamını yitirirken, genç kıza çarptıktan sonra refüjü geçerek karşı şeride geçen ve Manavgat istikametinden Alanya istikametine gitmekte olan Ömercan Kambur'un kullandığı 34 ALB 506 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsünün arka sol bagajına çarptıktan sonra durabilen hafif ticari araç sürücüsü Ahmet Kuytu ile araçta yolcu olarak bulunan Uğur Duymaz ve İbrahim Bakar yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Turizm çalışanı olduğu belirlendi

Kazada yaşamını yitiren Nagihan Yeni'nin Kızılot Mahallesindeki bir otelde çalıştığı bildirilirken, kazayı duyarak olay yerine gelen çalışma arkadaşlarının gözyaşlarına hakim olamadıkları gözlendi. Nafihan Yeni'nin cenazesi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekibi, Adli tabip ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.