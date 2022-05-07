MANAVGAT'TA FUHUŞ OPERASYONU

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 'turizm sektöründe iş bulma', 'rahat bir ortamda çalışma' ve 'çok para kazanma' gibi vaatlerle Türkiye'ye getirilen yabancı uyruklu kadınları internet siteleri aracılığıyla pazarlayarak fuhuş yaptırdığı iddiasıyla yakalanan M.Ş., tutuklandı.

Manavgat'ta yabancı uyruklu bazı kadınların internet ortamında eskort siteleri aracılığıyla pazarlanarak fuhuş yaptırıldığı iddiası üzerine İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele (GKİTM) Şube Müdürlüğü ekipleri araştırma başlattı. İnceleme sonrası ilçede ikamet eden M.Ş.'nin yurt dışından 'turizm sektöründe iş bulma', 'rahat bir ortamda çalışma' ve 'çok para kazanma' gibi vaatlerle Türkiye'ye getirilen kadınları internet ortamında eskort siteleri aracılığıyla pazarladığı belirlendi

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda Antalya İl Jandarma Komutanlığı GKİTM Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından geçen perşembe günü düzenlenen operasyonla M.Ş. gözaltına alındı. Şüphelinin ev ve arabasında yapılana aramada, internet eskort sitesinde bilgi girişi için kullandığı cep telefonu ele geçirildi.

Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheli M.Ş. dün adliyeye sevk edildi. İfadesinde fuhuş yaptırmadığını sadece isteyenlere yardım ettiğini iddia eden şüpheli M.Ş., 'insan ticareti' ve 'zorla fuhuş yaptırmak' suçlarından sulh ceza hakimi tarafından tutuklandı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel