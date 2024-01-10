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Manavgat'ta firari hükümlü yakalandı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik ilçede çalışmalar gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan' hakkında 16 yıl 8 ay 6 gün hapis cezası bulunan E.S. gözaltına alındı. Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderilecek.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik ilçede çalışmalar gerçekleştirdi.

Çalışma kapsamında "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan" hakkında 16 yıl 8 ay 6 gün hapis cezası bulunan E.S. gözaltına alındı.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderilecek.

Kaynak: AA / Güncel

Manavgat Antalya Cezaevi Yakalama Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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