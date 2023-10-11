Manavgat'ta feci kaza: 3 kişi yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde aynı istikamette seyir halindeki otomobilin kırmızı ışıkta duran otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen feci kazada 3 kişi yaralandı. Kaza yapan otomobilleri kullanan ve ağır yaralanan kişilerin kuzen oldukları, arkadaşlarının düğününden evlerine döndükleri belirlendi.

Kaza; Manavgat- Alanya D-400 Karayolu'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Manavgat istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Hüseyin Burak A.'nın kullandığı 07 BEN 866 plakalı otomobile, Aksaz ışıklı kavşağında kırmızı ışıkta beklediği sırada aynı istikamette seyir halindeki Hüseyin Kerem A.'nın kullandığı 07 LN 051 plakalı otomobilin arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle kavşak içerisinde savrulan otomobilin sürücüsü Hüseyin Burak A. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Fırat T. otomobil içerisinde sıkışarak sürücüler tarafından çıkarıldı. Hüseyin Kerem A. ise Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma ekibi tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.

Düğünden dönüyorlardı

Kaza yapan araç sürücülerinin kuzen oldukları, bir arkadaşlarının düğününe katıldıktan sonra Uzunkale Mahallesi'ndeki evlerine dönerken kaza yaptıkları bildirildi.

Ehliyetine 2025 yılına kadar el konuldu

Diğer taraftan kaza yapan araç sürücülerinin hastanede yapılan alkol kontrollerinde aşırı derecede alkollü oldukları belirlendi. Daha önce 2 kez alkolden işlem yapılan Hüseyin Burak A.'nın ehliyetine 2025 yılına kadar el konulurken, Hüseyin Kerem A.'nın ehliyetine de 6 aylığına el konuldu. - ANTALYA