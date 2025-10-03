Manavgat'ta Evde Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının ardından apartman sakinleri tahliye edildi ve evde hasar meydana geldi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Örnek Mahallesi 1538. Sokak'ta iki katlı evin üst katındaki dairenin mutfağında yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Apartman sakinleri, bu sırada kontrol amaçlı tahliye edildi.
İtfaiye ekipleri, müdahale ettikleri evde buldukları kediyi dışarı çıkardı.
Kısa sürede kontrol altına alınan yangında, evde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Mustafa Karabıyık - Güncel