Haberler

Manavgat'ta Evde Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti

Manavgat'ta Evde Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının ardından apartman sakinleri tahliye edildi ve evde hasar meydana geldi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Örnek Mahallesi 1538. Sokak'ta iki katlı evin üst katındaki dairenin mutfağında yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Apartman sakinleri, bu sırada kontrol amaçlı tahliye edildi.

İtfaiye ekipleri, müdahale ettikleri evde buldukları kediyi dışarı çıkardı.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangında, evde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Mustafa Karabıyık - Güncel
Trump: Hamas'a 6 Ekim'e kadar süre veriyorum, anlaşmayı kabul et ya da öl

Hamas'a manidar bir tarih verip tehdit etti: Ya kabul edersin...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef'te kural ihlali! Gizli telefon ifşa edildi

MasterChef'te kural ihlali! Somer şef yayında ifşa etti
Enflasyon neden yükseldi? Bakan Şimşek gerekçesini açıkladı

Beklentileri aşan veri için Bakan Şimşek'ten açıklama var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.