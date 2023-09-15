Manavgat'ta Engelli Aracı ile Motosiklet Çarpıştı: Yaralı Var

Antalya'nın Manavgat ilçesinde adliye binası önünde engelli aracı ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, engelli aracın sürücüsü yaralandı. Yardımına ilk olarak adliyede görevli polisler ve kazayı gören vatandaşlar koştu.