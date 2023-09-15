Manavgat'ta Engelli Aracı ile Motosiklet Çarpıştı: Yaralı Var
Antalya'nın Manavgat ilçesinde adliye binası önünde engelli aracı ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, engelli aracın sürücüsü yaralandı. Yardımına ilk olarak adliyede görevli polisler ve kazayı gören vatandaşlar koştu.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde adliye binası önünde engelli aracı ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, engelli aracın sürücüsü yaralandı. Kazada yaralanan yürüme engelli sürücünün yardımına ilk olarak adliyede görevli polisler ve kazayı gören vatandaşlar koştu.
Kaza; Antalya Caddesi Manavgat Adliyesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arif Çetin'in kullandığı 07 BKA 375 Plakalı motosiklet ile yaya geçidinden yola çıkan Mehmet Gürler'in kullandığı elektrikli 3 tekerlekli engelli aracının çarpıştı.
Kazada, çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan engelli aracının sürücüsü yürüme engelli Mehmet Gürler yaralandı. Yardımına ilk olarak Adliyede görevli polislerin koştuğu yaralı, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA