Manavgat'ta elektrikli bisiklet çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı - Haberler

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Manavgat'ta elektrikli bisiklet çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

AA - Fatih Hepokur - Güncel
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Manavgat'ta elektrikli bisiklet çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde elektrikli bisiklet çaldığı iddia edilen şüpheli, gözaltına alındı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde elektrikli bisiklet çaldığı iddia edilen şüpheli, gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Side Mahallesi'nde bir vatandaşın elektrikli bisikletinin çalındığı yönündeki şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, bisikleti A.E'nin aldığını belirledi. Bisikletle yakalanan şüpheli, gözaltına alındı. Bisiklet ise sahibine teslim edildi.

AA / Fatih Hepokur - Güncel

Side Mahallesi, Manavgat, Bisiklet, Antalya, Güncel, Haberler

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