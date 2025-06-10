Manavgat'ta Elektrik Akımına Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti

Manavgat'ta Elektrik Akımına Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde yük asansörü kurulumu sırasında elektrik akımına kapılarak iskeleden düşen işçi, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, yük asansörü kurulumu sırasında elektrik akımına kapılarak iskeleden düşen işçi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Aşağı Pazarcı Mahallesi 1084 Sokak'taki 4 katlı bir binanın dış cephesine yük asansörü kurulumu yapıldığı sırada, yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki iskelede çalışan Mehmet Ali Güner, elektrik akımına kapıldı.

Akımın etkisiyle dengesini kaybederek yere düşen Güner, ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Güner, Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Boynunda kırık tespit edilen ve hayati tehlikesi bulunan Güner, buradaki müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yoğun bakım ünitesinde 10 gün süren tedavinin ardından Güner'in yaşamını yitirdiği bildirildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Güner'in elektrik akımına kapılarak düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA / Mustafa Taş - Güncel
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