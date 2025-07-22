Manavgat'ta Dolmuş Şoförüne Bıçaklı Saldırı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde dolmuş durağında meslektaşı tarafından bıçaklanan şoför Sami S. ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Saldırgan Mustafa G. ise polis tarafından yakalandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki dolmuş durağında meslektaşı tarafından bıçaklanan şoför, ağır yaralandı.

İddiaya göre, Manavgat Doğu Garajı'nda daha önce çalıştığı dolmuş durağına gelen Mustafa G, şoför Sami S.'ye bıçakla saldırdı.

Diğer şoförlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Sami S, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli Mustafa G. ise polis tarafından yakalandı.

Mustafa G.'nin, hakkında yapılan şikayet sonrası dolmuş hattından çıkarıldığı ve bu şikayeti Sami S.'nin yaptığını düşünerek saldırıda bulunduğu ileri sürüldü.

Kaynak: AA / Mustafa Taş - Güncel
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