Manavgat'ta Dolandırıcılık Konusunda Bilgilendirme Yapıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Toplum Destekli Polislik Büro Amirlikleri ekiplerince vatandaşlar ve rehber eşliğinde turistlere yönelik dolandırıcılık konusunda bilgilendirmeler yapıldı.

Ekipler, internet üzerinden tatil planlarken, online alışveriş yaparken, otomobil kiralarken, oto yedek parçası alırken internet sitelerinin güvenilir ve orijinal internet siteleri olduğuna dikkat edilmesi, gelen mesajlar üzerinden; cep telefonu ve sosyal medyadan 'hediye' ya da 'ödül' kazandığınızı iddia ederek para ve hediye teklif eden, 'hakkınızda icra takibi başlatıldı borcunuzu belirtilen hesaba gönderin' gibi yanlış bilgilerde bulunan, mesaj ve eposta yoluyla ödeme talep eden, telefon üzerinden; sahte müşteri hizmetleri 444 veya 0 850 ile başlayan numaralardan arayarak bankacılık işlemleri için kimlik ve şifre bilgilerini isteyenlere, kendisini kamu görevlisi gibi tanıtıp telefon hattının terör örgütlerince kullanıldığını iddia ederek yapacakları operasyonda kullanmak için hesap numarası, para ve altın isteyen şahıslara itibar etmemeleri konusunda vatandaş, esnaf ve turistlere broşürle bilgilendirme yaptı. - ANTALYA