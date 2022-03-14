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Manavgat'ta denizanası yoğunluğu

İhlas Haber Ajansı - Arif Kaplan - Güncel
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Manavgat'ta denizanası yoğunluğu Antalya'nın Manavgat ilçesinde denizde görülen canlı ve ölü çok sayıda denizanası, vatandaşları endişelendirdi.

Manavgat'ta denizanası yoğunluğu

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde denizde görülen canlı ve ölü çok sayıda denizanası, vatandaşları endişelendirdi.

Manavgat Irmağı ile denizin birleştiği mendirek bölgesinde yoğun olarak denizanaları görülmeye başlandı. Denizinin dibine ara sıra inip, tekrar yüzeye çıkan denizanaları, rüzgarın etkisiyle kıyıya da vurdu. Olta balıkçılığı yapan vatandaşların uğrak yeri olan mendirekte bugüne kadar böyle bir olayın yaşanmadığı belirtildi. Bazı vatandaşlar, sahile vuran ölü denizanalarını ellerindeki sopalarla kaldırıp inceledi. Denizanalarının Kızıldeniz'den Akdeniz'e geçiş döneminin yaşandığı, geçişler sırasında akıntıda sürüklenerek Antalya sahillerine geldiği bildirildi. Geçiş sürecinin haziran ayına kadar devam edeceğini belirten uzmanlar, denizanalarının zehirli olduğunu, temastan kaçınılması gerektiğini dile getirdi.

Manavgat'ta denizanası yoğunluğu

Manavgat'ta denizanası yoğunluğu

Manavgat'ta denizanası yoğunluğu

İhlas Haber Ajansı / Arif Kaplan - Güncel

Manavgat, Antalya, Güncel, Haberler

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