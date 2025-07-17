Manavgat'ta Çuvala Sıkışan Yeşil Deniz Kaplumbağası Kurtarıldı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, çuvala ayağı dolanan nesli tükenme tehlikesi altındaki yeşil deniz kaplumbağası kurtarıldı. Sahil güvenlik ekipleri, deniz yüzeyindeki çuvalı fark ederek kaplumbağayı kurtardı ve veteriner kontrolü için ilgili derneğe teslim etti.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, çuvala ayağı dolanan yeşil deniz kaplumbağası kurtarıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Side açıklarında devriye botundaki sahil güvenlik ekibinin dikkatini deniz yüzeyindeki çuval çekti. Yapılan kontrolde çuvala ayağı dolandığı fark edilen yeşil deniz kaplumbağasını bot personeli kurtardı.
Nesli tükenme tehlikesi altındaki kaplumbağa, veteriner hekim kontrolü için Deniz Kaplumbağaları, Akdeniz Fokları, Kum Zambakları ve Kıyı Koruma Derneği'ne (DEKAFOK) teslim edildi.
Kaynak: AA / Oktay Özden - Güncel