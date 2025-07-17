Manavgat'ta Çuvala Sıkışan Yeşil Deniz Kaplumbağası Kurtarıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, çuvala ayağı dolanan yeşil deniz kaplumbağası kurtarıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Side açıklarında devriye botundaki sahil güvenlik ekibinin dikkatini deniz yüzeyindeki çuval çekti. Yapılan kontrolde çuvala ayağı dolandığı fark edilen yeşil deniz kaplumbağasını bot personeli kurtardı.

Nesli tükenme tehlikesi altındaki kaplumbağa, veteriner hekim kontrolü için Deniz Kaplumbağaları, Akdeniz Fokları, Kum Zambakları ve Kıyı Koruma Derneği'ne (DEKAFOK) teslim edildi.