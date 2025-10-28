Manavgat'ta Cumhuriyet Balosu Etkinliği Gerçekleştirildi

Manavgat Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasınca Cumhuriyet balosu etkinliği gerçekleştirildi.

Erkan Tuncer, etkinlikte yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin sadece bir yönetim biçimi değil aynı zamanda karakter olduğunu söyledi.

Programda yeni ruhsat alan mali müşavirlere belgeleri takdim edildi.

Gecede Cumhuriyetin 102. yılı pastası, Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek ile mali müşavirler tarafından kesildi.