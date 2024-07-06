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Manavgat'ta çöplük yangını tarım arazilerine zarar verdi

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde çöplükte çıkan yangın, tarım arazileri ve zeytinliklere zarar verdi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesi Çavuşköy Mahallesi'ndeki çöplükte çıkan yangın, tarım arazileri ve zeytinliklere zarar verdi.

Manavgat'ın Çavuşköy Mahallesi Kayabaşı mevkisinde saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ile jandarma ekipleri sevk edildi. Anız ve zeytin bahçelerini etkileyen yangına karadan orman işletme müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale ederken, 2 yangın söndürme helikopteri de çalışmalara havadan destek verdi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangının, yol kenarında bulunan çöp dökülen alanda çıktığı, rüzgarın da etkisiyle yayıldığı belirtildi. Yangında yaklaşık 4 hektarlık tarım arazisi ve zeytin bahçesi zarar gördü. Çöplüğün olduğu yerde çeşitli şişelerin olduğu görüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Gaziantep Nurdağı'ndan Manavgat'a tatile gelen ve Çavuşköy'de kardeşinin yanında kaldığını söyleyen Hüseyin Bahar, "Çocuklarla birlikte denizden geliyorduk. Mahalleye girdiğimizde ben alevi gördüm. Çocuklara itfaiyeyi arattırdım, mevki olarak sadece Çavuşköy dedim. Kısa sürede geldiler" dedi. Bahar, yangının yol kenarından çıktığını sözlerine ekledi.

Çavuşköy Mahallesi sakinlerinden Hasan Dinç, yangın çıkar çıkmaz bütün halkın seferber olduğunu anlatarak, "Köylüyü görüyorsun, yangın çıkar çıkmaz hemen herkes seyirtti. Elinde bir ibrik suyla yangına müdahale etmeye çalıştı" dedi. Yangının çöplüğün olduğu yerde başladığını söyleyen Dinç, "Hava poyraz. Allahtan yangın mezarlık tarafına atlamadı. Yangın mezarlık tarafına geçerse diye orada eli hortumlu bir ekip bekliyor. Köylü bu konuda çok iyi" dedi.

Tarlalardan ürünlerin kaldırılmasının ardından anız olarak bırakılmasının büyük tehlike oluşturduğunu söyleyen Dinç, "Bu anızlar sürülecek. Sürülseydi bu şekilde böyle facia olmazdı. Çıkan yangın olduğu yerde kalırdı. Biz bunu muhtarla konuşacağız. Herkes tedbirini alsın" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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