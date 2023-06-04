Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Manavgat'ta çok sayıda suç kaydı bulunan şahıs yakalandı

Manavgat'ta çok sayıda suç kaydı bulunan şahıs yakalandı

Güncel Haberler

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 ayrı suçtan aranan ve hırsızlıktan çok sayıda suç kaydı bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı. Zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından 10 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 ayrı suçtan aranan ve hırsızlıktan çok sayıda suç kaydı bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı. Zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından 10 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Karacalar Mahallesinde Önleyici Kolluk devriyesi ifa eden Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ekipleri üç ayrı suçtan yakalaması olduğu belirlenen Hüseyin Y.'yi yakaladı. Hırsızlıktan çok sayıda suç kaydı bulunan Hüseyin Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından 3 ayrı suçtan 10 yıl 7 ay hapis cezası ile cezalandırılırken, Ilıca Cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Jandarma Manavgat Antalya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title